Baba ile kızı, bir gün arayla kanserden öldü

AFYONKARAHİSAR Sultandağı'nda kanser tedavisi gören Rıza Karıncalı (62) ile kızı Nursel Karıncalı (31), bir gün arayla öldü. 2 çocuk babası Rıza Karıncalı, geçen çarşamba günü evinde fenalaştı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Rıza Karıncalı, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karıncalı'nın cenazesi, aynı gün toprağa verildi. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'nde kendisi gibi kanser tedavisi gören kızı Nursel Karıncalı da babasından bir gün sonra yaşamını yitirdi.