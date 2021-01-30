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Kayak Merkezi 1 Şubat'ta açılacak

Son dakika... 'nin ilçesindeki , 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren kayakseverlere hizmet vermeye başlayacak. Bölgede 10 gün önce başlayan kar kayakseverlerin beklentisini artırdı.

Denizli Kayak Merkezi 1 Şubat'ta açılacak
AA

30.01.2021, 16:42

Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıkta bulunan Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da yer alan Ege'nin en büyük kayak merkezi, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından 1 Şubat'ta açılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Beltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeterli kar olmamasından dolayı kayak sezonunun geç açıldığını belirtti.

Bölgede 10 gün önce başlayan karın kayakseverlerin beklentisini artırdığını dile getiren Teke, "Kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşan Denizli Kayak Merkezi'ni pazartesi günü sezona açacağız. Kapasitenin yüzde 50'si ile hizmet vermeyi planlıyoruz. Sezon bitmeden vatandaşlarımızın beklentisine cevap vermek istiyoruz." dedi.

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