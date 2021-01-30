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Haberler Denizli İş yerinin önünde bulduğu altınları polise teslim etti

İş yerinin önünde bulduğu altınları polise teslim etti

İş yerinin önünde bulduğu altınları polise teslim etti

30.1.2021

DENİZLİ Pamukkale'de oto lastik tamircisi Murat Karaçomak (47), önceki gün öğle saatlerinde iş yerinin önünde poşet buldu. Poşetten 7 çeyrek altın çıktı. Karaçomak altınları, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüp, teslim etti.

SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

İŞ yerine dönünce güvenlik kameralarını izleyen Karaçomak, poşetin yoldan geçen bir kişi tarafından düşürüldüğünü gördü ve görüntüleri de polise verdi. Polis, altınların sahibini bulmak için çalışma başlatırken, Murat Karaçomak, "Sahte olabileceğini düşündüm ama yine de polise götürdüm. Daha sonra güvenlik kameralarına baktım. Kayıtlarda poşeti düşüren kişi görülüyor. Tekrar polise giderek görüntü kayıtlarını ilettim. Pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçiyoruz. Umarım altınlar sahibine kısa sürede ulaşır" diye konuştu.

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