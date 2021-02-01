800 gram doğan mucize ikizler yaşama tutundu

Afyonkarahisar Dazkırı'da yaşayan Abdullah ile Elif Kızılkaya çiftinin tüp bebek tedavisiyle geçen 9 Temmuz'da ikiz bebekleri dünyaya geldi.

6 AYDA 5 AMELİYAT

Denizli'deki özel bir hastanede biri 800 gram diğeri ise 810 gram prematüre olarak doğan ikiz bebeklere 'Aliyar' ve 'Ensar' isimleri verildi. İkizler, normalden 3 ay erken doğunca kalp yetmezliği, beyin kanaması ve fıtık gibi rahatsızlıklar ortaya çıktı. Daha 6 aylık olmalarına rağmen biri 3 diğeri ise 2 ağır ameliyat geçiren ikizler, mucizevi bir şekilde hayata tutundu. Hayata zorlu bir süreçle adım atan Aliyar ve Ensar, anne ve babalarının kucağında hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

SEBAHATTİN ALP