Afyonkarahisar Dazkırı'da yaşayan Abdullah ile Elif Kızılkaya çiftinin tüp bebek tedavisiyle geçen 9 Temmuz'da ikiz bebekleri dünyaya geldi.
6 AYDA 5 AMELİYAT
Denizli'deki özel bir hastanede biri 800 gram diğeri ise 810 gram prematüre olarak doğan ikiz bebeklere 'Aliyar' ve 'Ensar' isimleri verildi. İkizler, normalden 3 ay erken doğunca kalp yetmezliği, beyin kanaması ve fıtık gibi rahatsızlıklar ortaya çıktı. Daha 6 aylık olmalarına rağmen biri 3 diğeri ise 2 ağır ameliyat geçiren ikizler, mucizevi bir şekilde hayata tutundu. Hayata zorlu bir süreçle adım atan Aliyar ve Ensar, anne ve babalarının kucağında hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.
SEBAHATTİN ALP
800 gram doğan mucize ikizler yaşama tutundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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