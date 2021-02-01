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’de aşılanan vatandaş sayısı 31 bini geçti

Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaşılan anlık verilere göre, Türkiye genelinde aşılanan vatandaş bugün itibari ile sayı 2 milyonu geçti. ’de aşılanan vatandaş sayısı ise 31 bin 66 kişi oldu.

Denizli’de aşılanan vatandaş sayısı 31 bini geçti
İHA

01.02.2021, 12:31

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ile mücadele kapmasına Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşıları uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 1 Şubat 2021 itibariyle 2 milyon barajını aştı.

Aşılar iki doz şeklinde uygulanacak. Aşı olan vatandaşlar ilk dozunu vurulduktan 28 gün sonra ikinci doz aşısını da vurulacak. Aşılama programının başlaması ile birlikte Denizli'de aşılanan vatandaş sayısı ise 1 Şubat 2021 Pazartesi günü itibariyle 31 bin 66 kişiye ulaştı.

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