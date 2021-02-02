Denizli'de endişelendiren görüntü; pandemi unutuldu, kalabalık oluştu

Koronavirüs tedbirlerine rağmen bugün Gazi Mustafa Kemal Bulvarı,vatandaşların akınına uğradı. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla çok sayıda vatandaş topluca yürüyüş yapıp, banklarda topluca oturdu. Sosyal mesafe hiçe sayıldı.



Bankaya gitmek için evden çıktığını söyleyen Yakup Yılmaz, "Bulvarda kalabalığı görünce çok şaşırdım. Şu anda acil durumu olanların dışında kimse dışarı çıkmamalı. Ben de işimi bitirip hemen eve gideceğim. Gerçekten bugün anormal bir kalabalık var, akıllanmayacağız biz" dedi.





Emekli İsmet Aydın, "Kalabalığı görünce şaşırdım. Kurallara uyulması gerekiyor. Bu toplum, salgınla mücadele edilmesi için kurallara uymalıdır. Hastalıkla mücadele verilirken, böyle görüntüler yaşanmamalı" diye konuştu.



Çay ocağı işleten Eyüp Sütçü de "Bulvar bugün çok kalabalık, adeta insan seli var. Sanki hastalık yokmuş gibi. Herkes dışarıda dikkat etmeliyiz. Biraz da dişimizi sıkarsak iyi günler göreceğiz" dedi.





Mağazaya alışverişe gelen Gül Karakoç, "Bugün hava güneşli. Bunu fırsat bilen dışarıya atmış kendini. Ben de dahil olmak üzere dışarıya çıkmamalıyız. Hastalıkla mücadele edilirken sıcak havayı fırsat bilmemeliyiz" şeklinde konuştu.



Hikmet Yuvacı ise "Bulvardaki kalabalığı görünce hastalık var mı yok mu anlamadım. Tedbirlere vatandaşlar olarak uymalıyız" dedi.