Ormanı satarak 10 milyonluk vurgun yaptılar

Şebekede Beyağaç Orman İşletme müdürü Mehmet Pekşen (47) ile Uzyenger Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Tekir'in (51) de bulunduğu 4 kişi ormandan kesilen ağaçlardan elde ettikleri geliri zimmetine geçirmek suçundan tutuklandı.

3 AYLIK TAKİP SONRASI OPERASYON

JANDARMA ekipleri Beyağaç ilçesinde bir şebekenin ormandan kestikleri binlerce ağacı damga vurmadan satarak haksız kazanç elde ettikleri ihbarı üzerine harekete geçti. 3 aylık takibin ardından 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hasan Tekir'in kooperatif başkanı olduğu binada gerçekleştirilen aramalarda 230 metreküp tomruk ile evlerinde yapılan aramada 140 bin lira para ile çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

KAYINPEDERİNE VİLLA YAPTIRDI

MÜDÜR Pekşen'in Milas'ta şüphe çekmemek için kayınpederi adına yaptırdığı villaya düzenlenen baskında ise 10 metreküp kaçak kereste bulundu. Kesilen ağaçların yüzde 90'ının kaçak yollarla kooperatife sokulduğu ve kereste atölyelerine satıldığı öğrenildi. Bu şekilde devletin yaklaşık 10 milyon lira zarara uğratıldığı ileri sürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelileri adliyeye sevk etti. Şüphelilerden Orman İşletme Müdürü Mehmet Pekşen (47), Uzyenger Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Tekir (51) ile yardımcıları Ahmet Duman (44) ve Şefik Can'ın (67) çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHSAN KARATAŞ / SEBAHATTİN ALP