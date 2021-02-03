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Haberler Denizli Karları toplayıp kuyuya gömdüler! Köylülerden ilginç yöntem

Karları toplayıp kuyuya gömdüler! Köylülerden ilginç yöntem

'nin yüksek rakımlı mahallesi olan Emecik Mahallesinde yaz aylarında kullanılacak karların saklanması için yüksek kesimlere çıkan mahalle sakinleri, topladıkları karları kuyulara gömdü.

Karları toplayıp kuyuya gömdüler! Köylülerden ilginç yöntem
İHA

03.02.2021, 10:18

Mahalle sakinleri temiz karları toplayarak kar kuyularına dolduruyor, yazın da karları kuyudan çıkararak başta Çameli ve Denizli olmak üzere çeşitli merkezlerde kar şerbeti olarak satıyor.



Tarımla uğraşan çiftçiler kış aylarında inzivaya çekilir ama Çameli'ye bağlı yüksek rakımlı birçok Mahallesi'nde çiftçiler yaz kış demeden çalışıyor. Yazları hububat, mısır, fasulye ve meyve gibi ürünlerin yetişrildiği mahallede çiftçiler şimdilerde yazın vazgeçilmez lezzeti olan kar şerbeti için kar kuyuluyor. İşçilerin traktör römorkuna yüklediği karlar, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyulara dolduruluyor.



Ramazan Yaygın ve ailesi, sabahın erken saatlerinde traktörleri ile karın temiz olduğu alanlara çıkıyor. İmece usulü tüm akrabalar kar kuyusuna kar dolduruyor. Yaz mevsimi gelince, özellikle Ramazan ayı gelince oruçlarda, düğünlerde ve mevlitlerde köy halkına serin serin kar satıp para kazanıyor.

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