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Babasının tüfeğiyle oynan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü

’nin ilçesinde evde bulunan babasına ait av tüfeğiyle oynayan 12 çocuk, silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu halasının 13 yaşındaki kızının ölümüne neden oldu.

Babasının tüfeğiyle oynan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü
İHA

05.02.2021, 17:40

Olay, saat 16.30 sıralarında Merkezefendi Bereketler Mahallesi 10185 Sokakta meydana geldi. Kendilerine ait aile apartmanında yaşayan Özkan C. ile Ümmühan C. çiftinin 12 yaşındaki oğulları A.H.C., evde bulunan babasına av tüfeğiyle oynarken, bir anda silah yanlışlıkla ateş aldı.



Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada aynı oda bulunan A.H.C'nin halasının 13 yaşındaki kızı E.S.D'ye isabet etti. Ağır yaralanan küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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