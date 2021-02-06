Asırlık el yapımı lokma geleneği yaşatılıyor! Yaparken bu sözler mutlaka söyleniyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde asırlardır devam eden lokma hayrı günümüzde de yapılmaya devam ediyor. 52 yaşındaki lokma ustası Zühra Saltıker 30 yıldır lokma yaparken, cenazelerde ve hayırlarda lokmanın en çok tercih edilen yiyecek haline geldiğini ifade etti. Çocukluğundan beri yaşlılardan görerek öğrendiğini söyleyen Saltıker, mesleğini severek yaptığını ve lokma yapmaya başlarken 'El bizim eller değil, Fatıma anamızın elleri, yetir bitir Hızır parmağını batır' duasını okuduklarını belirterek " Çocukluğumdan beri yaşlılardan öğrendim. Lokma yapımında 10 dakika ılık suda şeker ve mayayı karıştırıyorum ve mayalandırıyorum. Daha sonra hamuru elimle yoğuruyorum. Lokma hamurunu yumurta büyüklüğünde alıp şekillendirerek odun ateşinde koyduğumuz lokma tavasında kızgın yağın içine atarak pişiriyoruz. Cenazelerinin defnedilmesinin üzerinden kırk gün, elli iki gün geçtikten sonra veya yıl dönümlerinde yakınları bana gelip lokma hayrı yapmak isteyenlere lokma yapıyorum. Başlamadan önce besmele çekip 'El bizim eller değil, Fatıma anamızın elleri, yetir bitir Hızır parmağını batır' diyerek dualarla lokmamızı yapıyoruz" dedi.





"YILLARDAN BERİ SÜRE GELEN BİR GELENEĞİMİZİ YAŞATIYORUZ"

Ölen yakınlarının hayırlarında lokma yaptırdığını söyleyen Erol Yeşildağ'da " Yıllardan beri süre gelen bir geleneğimizi yaşatıyoruz. Buldan'da inanışa göre ölen kişinin kırk gün sonra burnu düşer, pişen lokmanın kokusuyla mevta burnunun acısını hissetmez derler. Yaptırdığımız lokmaları konu komşuya, hısım akrabaya, eşe dosta dağıtıyoruz. Çok lezzetli olana lokma, peynir, zeytin ve pekmezle çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.