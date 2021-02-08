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Haberler Denizli Pamukkale’de 3 mahalle için su kesintisi uyarısı

’de 3 mahalle için su kesintisi uyarısı

içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle ilçesinin 3 mahallesinde planlı su kesintisi yapılacağını bildirdi. İşte su kesintisi yaşanacak mahalleler...

Pamukkale’de 3 mahalle için su kesintisi uyarısı
İHA

08.02.2021, 11:42

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecektir.

Bu kapsamda, 9 Şubat Salı günü 08.00 ile 21.00 saatleri arasında Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka, Aktepe ve Deliktaş Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir.

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