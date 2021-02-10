İhanetle suçladı defalarca bıçakladı

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde, Naci B. (55), önceki akşam evine gelerek mutfakta gelini ile oturan eşi Vahide B. (53) ile tartışmaya başladı. Eşinin kendisine ihanet ettiğini öne süren Naci B, Vahide B'ye çekmeceden aldığı bıçakla saldırdı. Olaya şahit olan gelin ise çocuklarını yanına alarak kendini dışarıya attı. Vahide B. ise can havliyle kaçmak isterken kocası Naci B'nin sırt ve omzuna bıçak darbeleriyle vurması sonucu kanlar içerisinde yerde kaldı.

ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Gelinin yardım çığlıkları üzerine Naci B. evden kaçarken, komşular ise ihbarda bulundu. Yaralı kadına yardım etmek isteyen komşuları, kapı camını kırarak eve girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede saldırgan eşi arama çalışmaları başlattı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu Vahide B, ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından aranan saldırgan koca, Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

SEBAHATTİN ALP