  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de komandolu uyuşturucu operasyonu! Zehir tacirlerine darbe

'de komandolu uyuşturucu operasyonu! Zehir tacirlerine darbe

merkezli 3 ilde komandoların da katılımıyla jandarma tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, 2'si öğretmen 50'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, kendisini ' Başkanı' olarak tanıtan şüphelinin arandığı bildirildi.

Denizli'de komandolu uyuşturucu operasyonu! Zehir tacirlerine darbe

11.02.2021, 12:08

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Tavas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik 7 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelileri tek tek tespit eden ekipler, bu sabah operasyon başlattı. Tavas merkezli Muğla ve Erzurum'da eş zamanlı yapılan operasyona çok sayıda jandarma personelinin yanı sıra komandolar ile özel eğitimli narkotik köpekleri katıldı.

60'dan fazla adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 4 kilo 200 gram kubar esrar, fişekler halinde satışa hazırlanmış 280 gram metamfetamin, 60 gram eroin, 15 gram kokain, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ve hassas teraziler ele geçirildi. 2'si öğretmen 50'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.



Operasyon kapsamında sosyal medyada kendisini 'Bağımsız Milliyetçiler Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı' olarak tanıtan Ali A.'nın da arandığı kaydedildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de komandolu uyuşturucu operasyonu! Zehir tacirlerine darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.