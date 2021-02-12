Denizli'de çocukları ile korkuttuğu vatandaşı ‘polisim’ diyerek dolandıran kişi yakalandı

Olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşı telefon ile arayan dolandırıcı, kızı ve oğlunun terör örgütü ile ilgili bir suça karıştığını ve FETÖ terör örgütüne para aktardıklarını söyledi. Daha sonra iki çocuğunun da savcılıkta olduğunu ve parmak izi ile ifadelerinin alındığını söyleyen dolandırıcı, kimlik bilgilerini doğrulatarak güven kazandı.

Daha sonra evine gelecek olan sivil polis memuruna evdeki ziynet eşyaları ve paraları bir poşete koyarak evine gelen sivil polise vermesini istedi.

Çocuklarını kurtarmak düşüncesiyle kendisini arayan dolandırıcının ağına düşen vatandaş, evde bulunan 10 adet yarım altın, 3 adet bilezik, 27 adet çeyrek altın, cumhuriyet altını ve 6 bin 780 TL parayı poşete koyarak evine gelen sahte polise verdi.





DOLANDIRILDIĞINI ANLAYARAK GERÇEK POLİSLERİ ARADI

Olaydan kısa süre sonra dolandırıldığını fark eden vatandaş, polis ekiplerine ihbarda bulundu. ihbar üzerine mağdur vatandaşın evi ve çevresindeki güvenlik ve mobese kameraları titizlikle incelendi.

Kamera kayıtlarına takılan ve kimliği tespit edilen şüphelinin adresini belirleyen polis ekipleri operasyon düzenleyerek şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dolandırıcı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.