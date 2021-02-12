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'Eren-10 Gabar Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla ve illerinde “EREN-10 GABAR” Operasyonu başlatıldı. Operastonda , Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve timlerinden oluşan 1.073 personel [(68) operasyonel tim] görev alıyor.

'Eren-10 Gabar Operasyonu' başlatıldı

12.02.2021, 10:11

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak-Siirt bölgesinde 1073 personelin katılımıyla "Eren-10 Gabar Operasyonu" başlatıldı.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde "EREN-10 GABAR" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.073 personel [(68) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, 58 işbirlikçi yakalanmış, 213 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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