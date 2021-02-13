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Pamukkale'de kısıtlamayı delen gençler sert kayaya tosladı

’nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek otomobille gezmeye çıkan 3 genç, ana caddede sıkıştırdıkları araçtan inenler polis çıkınca şaşkına döndü. 9 bin 450 TL'lik cezaya davetiye çıkaran gençlerden birisi “Ben çıkarım kardeşim” diyerek pişkinlik yaptı.

Pamukkale'de kısıtlamayı delen gençler sert kayaya tosladı
İHA

14.02.2021, 00:31

Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde Acıpayam istikametine seyir halinde olan 48 VM 301 plakalı otomobil sürücüsü A.Y. ve yolcu konumunda bulunan arkadaşları N.A. ile Ü.A. tehlikeli hareketlerde bulunduğu sırada sivil polis aracını sıkıştırdı.

Otomobili sıkıştırdıkları sırada polis olduğunu anlamayan gençler otomobilden indikten sonra sivil polisler ile karşılaşınca şaşkına döndü.



SOKAĞA ÇIKAN 3 GENCE 9 BİN 450 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Otomobilde bulunan 3 gencin kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra bölgeye trafik polisi ekibi çağrıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmesinin ardından, polis ekipleri tarafından 3 genç sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı tutanak tutuldu.

İHA muhabirinin neden sokağa çıktınız sorusuna ise, "Ben çıkarım kardeşim" şeklinde cevapladı.

Polis ekipleri tarafından yapılan işlemlerinin ardından 3 gence sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal etmekten dolayı toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, gençler evlerine gönderildi.

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