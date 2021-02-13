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Haberler Denizli Sevgililer Günü'nde "O da çiçek, bu da çiçek" diyerek, karnabaharda indirim yaptı

'nde "O da çiçek, bu da çiçek" diyerek, karnabaharda indirim yaptı

'nin ilçesinde manav , 14 Şubat için "O da çiçek, bu da çiçek. Sevgililer Günü'ne özel " yazılı pankart asıp, karnabaharda indirim uyguladı.

Sevgililer Günü'nde O da çiçek, bu da çiçek diyerek, karnabaharda indirim yaptı
DHA

13.02.2021, 15:29

Çameli ilçesinde manav dükkanı olan İsa Güngör, 14 Şubat Sevgililer Günü için kampanya hazırladı. Karnabaharda indirim uygulayan Güngör, "O da çiçek, bu da çiçek. Sevgililer Günü'ne özel karnabahar" yazılı pankart astı. Kampanyayı gören müşteriler hem güldü hem de karnabahar aldı.

Manav İsa Güngör, "Sevgililer gününde özellikle çiçek satışları ön planda oluyor. Çiçekçilerde satılanlar çiçek ise, karnabahar da bir çiçektir. Bizde böyle bir özel kampanya başlattık. 3 gündür devam eden kampanyamızda çok sayıda karnabahar sattık. Bu çiçeğin kızartması olur, yemeği olur, bazı yörelerde çeşitli yemek türleri oluyor. Sevgiliniz varsa yenilebilir çiçek alın. Bir güle vereceğiniz parayla çok sayıda karnabahar alıp yiyebilirsiniz" dedi.

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