66’sında liseyi bitirdi sırada üniversite var

Denizli'de annesi hastalanınca ortaokulu bitiremeyen 66 yaşındaki Yurdagül Atlar, yarım asır sonra lise diplomasına kavuştu. Okuma azmiyle gençlere örnek olan Atlar, üniversite hedefine bir adım daha yaklaştı. Merkezefendi'de yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Yurdagül Atlar, küçük yaşlarda okula gittiği sırada annesinin hastalanmasından dolayı eğitim hayatını yarıda bıraktı. Atlar yıllar sonra içinde kalan okuma isteğiyle önce ortaokulu ardından liseyi bitirerek diplomasını aldı. Şimdiki hedefi ise bilgisayar mühendisliği ya da tıp fakültesini okumak.

■ SEBAHATTİN ALP