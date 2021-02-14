Firari çocuk katili apartta kıskıvrak yakalandı

Denizli'de 2013'te meydana gelen olayda H.H.K, süratli araç kullandığı için 14 yaşındaki Y.Ç. ile tartıştı. Darp edilmiş halde eve giden Y.Ç, durumu babası Yakup Ç'ye anlattı. Baba Yakup Ç. ve amca Metin Ç, çocuğu da yanlarına alarak H.H.K'nın evine gitti. Burada çıkan tartışmada H.H.K, yanındaki silah ile evine gelenlere ateş açtı. Baba Yakup Ç'yi ağır yaralan H.H.K, 14 yaşındaki Y.Ç'yi ise öldürerek kaçtı. Çal ilçesinde bir eğlence mekanında yakalanan zanlı cezaevine konuldu.

CEZAEVİNDEN KAÇMIŞTI

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan H.H.K, gönderildiği cezaevinden bir süre sonra firar etti ve izini kaybettirdi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, titiz çalışma sonucu firari katilin izini buldu. Operasyon için düğmeye basan ekipler, H.H.K'nın İncilipınar mahallesinde saklandığı apartı ablukaya aldı. Hükümlü, evden çıktığı bir anda polis tarafından yakalandı

2001'DE ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP KANALA ATMIŞ

ÇOCUK katili H.H.K, 2001'de tartıştığı lise arkadaşı Ahmet Aydın'ı da silahla vurarak öldürdü ve Cumhuriyet mahallesindeki kanala attı. Kısa süre sonra yakalanan zanlı, hapisten çıktıktan sonra uyuşturucu ticareti yapamaya başladı ve 14 yaşındaki Y.Ç'yi silahla öldürdü.

SEBAHATTİN ALP