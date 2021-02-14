‘Uyurgezer’ hırsız polisi atlatamadı

Devriye atan polis ekiplerinin dikkatini çeken alkollü sürücü, dur ihtarına uymayarak, inşaattan çaldığı demirlerle kaçtı. Bir süre sonra yakalanan şahıs, polisi uyuma numarasıyla atlatmaya çalıştı ama gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

SAĞLIK EKİPLERİ ÇAĞIRILDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar mahallesinde, devriye atan ekipler, ara sokakta ilerleyen bir otomobilden çıkan kıvılcımları görerek aracı takibe aldı. Otomobil sürücüsü, dur ihtarına rağmen kaçmaya başlayınca, polis ekipleri peşine düştü. Ekiplerinin görüş açısından çıktığı anda otomobilin arkasına bağlı demirleri sokak ortasına bırakarak kaçmaya devam eden şahsın aracını ekipler park halinde buldu. Otomobilin içini kontrol eden polisler, şahsın yattığını fark etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın her hangi bir sağlık sorunun olmadığını belirtti. Bir süre uyuyor numarası yapan ve isminin Mustafa İ, olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen numara yapmayı sürdüren ve tepki vermeyen Mustafa İ'ye, yoğun uğraşlar sonucu polisler alkol metreyi üfletebildi. Sürekli ayakta duramıyormuş gibi davranan Mustafa İ'nin 1.68 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

SONUNDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İfadesinde de numaraya devam eden Mustafa İ, ilk olarak demirlerin aracına takıldığını iddia etti. Polisin ısrarı üzerine dili çözülen zanlı, inşaat demirlerini çaldığını itiraf etti. Çeşitli suçlardan yaklaşık 7 bin lira ceza uygulanan 'uyurgezer hırsız', polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SEBAHATTİN ALP