Kaza, saat 17.30 sıralarında Çamlık Dağı Çakıroluk mevkisinde meydana geldi. Buğra Sutek'in kullandığı ATV, kontrolden çıkarak, devrildi.
Kazada Sutek ile arkasında yolculuk eden Batuhan Özçelik yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.
Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.