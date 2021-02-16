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Haberler Denizli Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı

'de devrildi: 2 yaralı

'nin ilçesinde, yola uzak bir alanda 'nin devrilmesi sonucu bir kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden ve kurtarma çalışması başlatan ekipler, yaralıları sedye ile ambulansa taşıdı. Ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı
DHA

16.02.2021, 20:08

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çamlık Dağı Çakıroluk mevkisinde meydana geldi. Buğra Sutek'in kullandığı ATV, kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada Sutek ile arkasında yolculuk eden Batuhan Özçelik yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.

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