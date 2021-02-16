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Denizli'de ATV devrildi: 2 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yola uzak bir alanda ATV'nin devrilmesi sonucu bir kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden ve kurtarma çalışması başlatan ekipler, yaralıları sedye ile ambulansa taşıdı. Ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.