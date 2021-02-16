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Haberler Denizli Denizli'de etkili olan tipi şehirler arası güzergahlarda ulaşımı aksattı

'de etkili olan tipi şehirler arası güzergahlarda ulaşımı aksattı

'de etkili olan tipi, kenti , ve 'ya bağlayan kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Denizli'de etkili olan tipi şehirler arası güzergahlarda ulaşımı aksattı
AA

16.02.2021, 21:57

Kentte akşam saatlerde yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Trafik polisleri, Pamukkale ile Serinhisar ilçesi arasındaki Cankurtaran mevkisi ve Kazıkbeli Geçidi'nde kontrol noktaları oluşturarak sürücülere kış lastiği ve zincir kontrolü yaptı.
Zaman zaman araçların yolda kaldığı Kelleci Kardeşler mevkisinde de sürücüler zor anlar yaşadı. Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda da olumsuz hava koşulları aksamalara neden oldu.



Sürücüler, mahsur kaldıkları güzergahlarda kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.

Bölgede iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

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