Kısıtlamada sokakta yakalanan kafadarlar ortalığı birbirine kattı

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Eski Sarayköy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gecenin ilerleyen saatlerinde cadde üzerinde yaya olarak dolaşan iki kişiyi fark eden çarşı ve mahalle bekçileri, kendilerini fark edince ellerindeki maddeyi parka atan şahısların durumundan şüphelendi. Sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal eden iki arkadaştan kimliklerimi isteyen bekçiler, dirençle karşılaştı. "Sigara almak için dışarıya" çıktık deyip kimlik vermemekte ısrar eden şahıslarla yaşanan gelimin artması üzerine, polis ekiplerinden destek istendi.





Gelen ekiplere de direnen C.K. ve K.F., gözaltına alınarak karakola götürüldü. Gözaltına alınan ve yaşanan arbede sırasında düşen ayakkabısı ile eşyalarının bulunmasını isteyen şüpheliler, olayı görüntüleyen gazeteciye de, "Reklam mı yapmak istiyorsun, iyi çek o zaman" diye tepki gösterdi.

Polis ekipleri, iki şüphelinin parktaki çimlerin arasına attıkları şüpheli maddeyi bulmak için uzun süre arama yaptı. Bekçilere direnen iki kafadara kısıtlamayı ihlalden 6 bin 300 TL para cezası kesilerek, mukavemet etmekten de ayrı işlem yapıldı.