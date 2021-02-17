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Haberler Denizli Denizli'de 1 ilçede eğitime ara verildi

'de 1 ilçede eğitime ara verildi

'nin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Denizli'yi ve 'ya bağlayan karayolunda tipiyle birlikte kar yağışı görüş mesafesini düşürdü, sürücülere zor anlar yaşattı. Polis ekipleri karayolunda aksamaların yaşanmaması için yoğun çaba sarf etti. ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Denizli'de 1 ilçede eğitime ara verildi
DHA

17.02.2021, 09:44

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Çameli, Beyağaç, Acıpayam, Serinhisar ve Pamukkale ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Belediye ekipleri kırsal mahalle yollarını temizlemek için çalışmalarını sürdürürken, Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunda da kar etkisini tipiyle gösterdi. Cankurtaran mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle aralarında TIR'larında da bulunduğu çok sayıda araç yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece boyunca karayolunda denetimler yaparak zincirsiz araçların geçişine izin vermedi, yolda kalan araçların kaldırılmasını sağladı. Ayrıca karayolunda gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması aralıksız devam etti.

ÇAMELİ İLÇESİNDEN EĞİTİME KAR TATİLİ
Çameli ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle kırsalda bulunan Yaylapınar, Arıkaya, Gökçeyaka ve Elmalı mahallelerindeki okullarda çarşamba olmak üzere bir gün süreyle eğitime ara verildi. İlçede engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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