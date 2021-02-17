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Kömür yardımı bahanesiyle hırsızlığa 3 gözaltı

Son 1 ay içinde , , ve Antalya illerinde yardım bahanesiyle yaşlı vatandaşların evlerine giren kişilerin yaptığı ortaya çıktı. Kendilerini kaymakamlık personeli olarak tanıtıp evlerin odalarını gezen çete üyeleri, ilçesinde girdikleri evden para çalınca yakayı ele verdi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden jandarma, olaylarda kullandıkları aracı durdurup zanlıları gözaltına aldı.

Kömür yardımı bahanesiyle hırsızlığa 3 gözaltı
DHA

17.02.2021, 18:21

Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Nurdane S.'nin (75) evine gelen 3 kişi, kaymakamlık personeli olduklarını söyleyerek içeri girdi. Evde inceleme yapma bahanesiyle odaları gezen şüpheliler, Nurdane S.'ye kısa süre içinde odun ve kömür yardımı yapılacağını söyleyip ayrıldı. Nurdane S., bir süre sonra evinde bulunan 2 bin liranın çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, yerlerini tespit edip yakalanmaları için operasyon düzenledi.

Şüphelilerin kullandığı kamyoneti Çardak ilçesinde durduran jandarma, K.K., S.K. VE A.D.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin son 1 ay içinde Uşak, Muğla ve Antalya illerinde yardım bahanesiyle yaşlı vatandaşların evlerine girdiği ve toplam 35 bin TL para çaldıkları belirtildi.

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