Kömür yardımı bahanesiyle hırsızlığa 3 gözaltı

Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Nurdane S.'nin (75) evine gelen 3 kişi, kaymakamlık personeli olduklarını söyleyerek içeri girdi. Evde inceleme yapma bahanesiyle odaları gezen şüpheliler, Nurdane S.'ye kısa süre içinde odun ve kömür yardımı yapılacağını söyleyip ayrıldı. Nurdane S., bir süre sonra evinde bulunan 2 bin liranın çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, yerlerini tespit edip yakalanmaları için operasyon düzenledi.

Şüphelilerin kullandığı kamyoneti Çardak ilçesinde durduran jandarma, K.K., S.K. VE A.D.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin son 1 ay içinde Uşak, Muğla ve Antalya illerinde yardım bahanesiyle yaşlı vatandaşların evlerine girdiği ve toplam 35 bin TL para çaldıkları belirtildi.