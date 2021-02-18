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Haberler Denizli Denizli’de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Denizli’de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Denizli’de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

18.2.2021

DENİZLİ'NİN yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, don nedeniyle sürücüler ile çiftçiler sıkıntı yaşadı. Çameli, Beyağaç, Acıpayam, Serinhisar ve Pamukkale ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Belediye ekipleri kırsal mahalle yollarını temizlemek için çalışmalarını sürdürürken, Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunda da kar etkisini tipiyle gösterdi. Cankurtaran mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

SEBAHATTİN ALP

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