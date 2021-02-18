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Haberler Denizli TÜİK istatistiklerinde ilginç Denizli detayı

TÜİK istatistiklerinde ilginç detayı

TÜİK ’nin medeni duruma göre nüfus istatistiklerini açıkladı. Bu kapsamda Denizli’de yaşayan 15 yaş üstü 825 bin 320 kişinin yüzde 64,8’ini oluşturan 534 bin 851 kişinin evli olduğu açıklandı. Kentte eşi ölen erkeklerin oranı yüzde 1,8 iken eşi ölen kadınların oranı ise yüzde 11,1 olarak açıklandı.

TÜİK istatistiklerinde ilginç Denizli detayı
İHA

18.02.2021, 17:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan "Medeni Duruma Göre Nüfus" verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK tarafından verilen bilgilere göre, 15 yaş üstü nüfus medeni durumuna göre incelendiğinde Denizli'de evli olanların oranı yüzde 64,8 olarak belirtildi.

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