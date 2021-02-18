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TÜİK istatistiklerinde ilginç Denizli detayı

TÜİK Denizli’nin medeni duruma göre nüfus istatistiklerini açıkladı. Bu kapsamda Denizli’de yaşayan 15 yaş üstü 825 bin 320 kişinin yüzde 64,8’ini oluşturan 534 bin 851 kişinin evli olduğu açıklandı. Kentte eşi ölen erkeklerin oranı yüzde 1,8 iken eşi ölen kadınların oranı ise yüzde 11,1 olarak açıklandı.