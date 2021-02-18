Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan "Medeni Duruma Göre Nüfus" verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK tarafından verilen bilgilere göre, 15 yaş üstü nüfus medeni durumuna göre incelendiğinde Denizli'de evli olanların oranı yüzde 64,8 olarak belirtildi.
TÜİK istatistiklerinde ilginç Denizli detayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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