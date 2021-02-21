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Haberler Denizli Denizli Çardak Havalimanı'nda 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

'nda 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

'nda düzenlenen operasyonda, 7 metal plaka halindeki 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcunun valizinden çıkan uyuşturucu emdirilmiş kıyafetler de analiz için laboratuvara götürüldü

Denizli Çardak Havalimanı'nda 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
AA

21.02.2021, 16:27

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Çardak Havalimanı'nda şüpheli olarak değerlendirdikleri İran'ın başkenti Tahran'dan gelen İran uyruklu M.G'yi (30) durdurdu. Yolcuya ait valiz narkotik köpek "Yappa" tarafından arandı. Valiz, X-Ray cihazıyla da kontrol edildi.

Yapılan aramalarda yorgan elyafı arasına gizlenmiş 7 metal plaka halindeki 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Islak haldeki 29 kıyafete de uyuşturucu emdirildiği belirlendi. Elbiselerdeki uyuşturucu miktarının, laboratuvar analizleri sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

Gözaltına alınan M.G, polis merkezine götürüldü.

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