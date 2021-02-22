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'de yüksek gerilim hattı direğinden düşen işçi öldü

'nin Merkezefendi ilçesinde yüksek gerilim hattı direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi. Ordu'nun Gölköy ilçesinden kente çalışmak için geldiği öğrenilen Dursun Tuğran'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu

Denizli'de yüksek gerilim hattı direğinden düşen işçi öldü
AA

22.02.2021, 17:33

Saruhan Mahallesi'nde yüksek gerilim hattı direğinde çalışan Dursun Tuğran (26) dengesini kaybederek düştü. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.,

Sağlık ekipleri Dursun Tuğran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ordu'nun Gölköy ilçesinden kente çalışmak için geldiği öğrenilen Tuğran'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.

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