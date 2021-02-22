  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Kumarhaneye çevrilen iş merkezinde 25 kişi suçüstü yakalandı

Kumarhaneye çevrilen iş merkezinde 25 kişi suçüstü yakalandı

'de bir iş merkezine düzenlenen operasyonda 25 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 25 kişiye toplam 112 bin TL ceza kesilirken, yangın merdiveninden kaçmak için kapı yapıldığı ortaya çıktı.

Kumarhaneye çevrilen iş merkezinde 25 kişi suçüstü yakalandı
İHA

22.02.2021, 22:49

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süredir kumar oynatılan 6 katlı iş merkezinin 5. katını takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından operasyon düzenlenen iş merkezinde 25 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Yapılan aramalarda 5 kumar masası, çok sayıda oyun malzemesi, para ve hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi. Kumar oynarken sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 25 kişiye toplam 112 bin TL ceza kesildi. Kumar oynatılan dairenin yangın merdiveninin bulunduğu alana ise kaçmak için sonradan kapı yapıldığı ortaya çıktı.



haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kumarhaneye çevrilen iş merkezinde 25 kişi suçüstü yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.