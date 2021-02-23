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Haberler Denizli Aydın’ın iki ilçesinde 5 köpek katledildi

’ın iki ilçesinde 5 köpek katledildi

'ın ve Köşk ilçelerinde 5 sokak köpeği tarlada zehirlenmiş halde bulundu.

Aydın’ın iki ilçesinde 5 köpek katledildi

23.2.2021

Efeler ilçesindeki Çeştepe Mahallesi'nde besleme yaptığı sırada, boş bir tarlada 4 köpek yavrusunun telef olduğunu gören hayvansever Funda Küçük, sosyal medyada yaşanan katliamın görüntülerini paylaştı. Gözyaşlarına boğulan ve olayın sorumlularının bulunarak cezalandırılmasını istediğini belirten Küçük, "Bu canilerin bulunarak cezalandırılmaları gerekir" dedi. Küçük, Köşk ilçesinde de boğazına ip takılarak bir köpeğin öldürüldüğünü söyledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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