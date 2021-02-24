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Haberler Denizli Dur ihtarına uymadı 9 bin lira ceza yedi

Dur ihtarına uymadı 9 bin lira ceza yedi

Dur ihtarına uymadı 9 bin lira ceza yedi

24.2.2021

DENİZLİ'DE polis uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan 20 AL 750 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Otomobil 17 kilometre süren kovalamaca sonucu Kervansaray Mahallesi Alparslan Caddesi'nde durduruldu.

Sürücü İ.Ö. polisleri görmediğini ve kaçmadığını iddia etti. Yapılan kontrolde 1.83 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine daha önceden el konulduğu belirlendi. İ.Ö'ye ehliyetsiz araç kullandığı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve polisin ikazına uymadığı için 9 bin 300 lira ceza verildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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