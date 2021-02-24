DENİZLİ'DE polis uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan 20 AL 750 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Otomobil 17 kilometre süren kovalamaca sonucu Kervansaray Mahallesi Alparslan Caddesi'nde durduruldu.
Sürücü İ.Ö. polisleri görmediğini ve kaçmadığını iddia etti. Yapılan kontrolde 1.83 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine daha önceden el konulduğu belirlendi. İ.Ö'ye ehliyetsiz araç kullandığı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve polisin ikazına uymadığı için 9 bin 300 lira ceza verildi.
■ SEBAHATTİN ALP
Dur ihtarına uymadı 9 bin lira ceza yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.