Yüksek gerilim hattından düşüp öldü

DENİZLİ'DE yüksek gerilim hattı direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi. Merkezefendi ilçesi Saruhan Mahallesi'nde yüksek gerilim hattı direğinde çalışan Dursun Tuğran (26) dengesini kaybederek düştü. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Dursun Tuğran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ordu'nun Gölköy ilçesinden kente çalışmak için geldiği öğrenilen Tuğran'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
■ SEBAHATTİN ALP
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