Öterken bayılan 'Denizli Horozu'nun ünü Türkiye'yi aştı

Uzun süre ötmeleri ile meşhur olan Denizli horozları kentin en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Denizli'de horoz sahibinin kayıt altına aldığı ilginç görüntüler kahkahaya boğmuştu. Uzun süre ötmek için büyük çaba gösteren horoz, bayılıp yere yıkılana kadar öttüğü görüntüler tüm dünya basınında yer aldı.

Görüntülerde horoz, 15 saniyeye kadar ötüyor. Daha fazla dayanamayınca, kısa süreli baygınlık geçiriyor. 'Uzun süreli ötme' namını bırakmak istemeyen bu horoz, nefesi yetmeyince bayıldı. Sahibinin sosyal medya üzerinden paylaştığı bu görüntü saatler içinde binlerce beğeni toplamıştı.

Tokyo ve Japonya'da haberlere konu olan Denizli horozu, "Bu horoz öttüğünde durmak nedir bilmiyor", "Görenler enerjisine şaşırıyor", "Sosyal medyada yoğun ilgi gören video, çokça beğeni aldı" şeklinde dünya basınında yer aldı.

Öterken bayılan Denizli horozu için otomobil teklif edildi

Nefesini yetiştiremeyen horoz öterken bayıldı