  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'deki yangın faciasının sebebi belli oldu

Denizli'deki yangın faciasının sebebi belli oldu

Denizli'nin ilçesinde kapalı olan restoranda çıkan ve 3 kişiye mezar olan yangına sobayı tutuşturmak için dökülen tinerin sebep olduğu ortaya çıktı.

Denizli'deki yangın faciasının sebebi belli oldu

27.2.2021

Olayda bekçi Serhan K. odun almak için dışarı çıktığı esnada Ahmet Dedeşin sobanın içine tiner dökerek yakmak isteyince büyük bir patlama meydana geldi.

Sobanın etrafında oturan 2 yabancı uyruklu kadın ile Ahmet Dedeşin alev içinde kalırken, Bekçi Serhan K. ise jandarma ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

TANINMAYACAK HALDEYDİLER

İHBAR üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından işletmedeki yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından harabeye dönen restorana giren jandarma ekipleri, giriş kapısında Ahmet Dedeşin, cam kenarında ise yabancı uyruklu 2 kadının cansız bedenlerine ulaştı.

Tamamen yanarak tanınamayacak hale gelen cenazeler, binadan çıkartılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölenlerin olay yerine gelirken kullandıkları otomobilin içerisinde Farsça belgelere ulaşıldı. Ölen kadınların kimlik tespitinin otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'deki yangın faciasının sebebi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.