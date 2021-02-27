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Denizli'deki yangın faciasının sebebi belli oldu

Denizli'nin Honaz ilçesinde kapalı olan restoranda çıkan ve 3 kişiye mezar olan yangına sobayı tutuşturmak için dökülen tinerin sebep olduğu ortaya çıktı.

27.2.2021