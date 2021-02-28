137 yıllık Belenardıç Camisi restore edilecek

DENİZLİ Pamukkale Belediyesi, Belenardıç Mahallesi'ndeki yapımı 1884 yılında gerçekleşen tarihi Belenardıç camisini restore edecek. Aslına uygun olarak restore edilecek olan cami, daha sonra ibadete açılacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Biz de ilahi emirden yola çıkarak Pamukkale Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ecdadımızın emaneti olan camimizi en güzel şekilde yenileyip, çevre düzenlemesi ile birlikte yeniden halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP