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Haberler Denizli Çarptığı kuryeyi sokak arasında bırakıp kaçtı

Çarptığı kuryeyi sokak arasında bırakıp kaçtı

Çarptığı kuryeyi sokak arasında bırakıp kaçtı

1.3.2021

DENİZLİ'DE Üçgen kavşağında yol ortasında önceki gece kaza sonucu hasar görmüş motosiklet ve bir otomobile ait plaka ile cep telefonu bulundu. Motosikletin bir pizza şirketine ait olduğunu belirleyen polis, bir saat sonra olay yerine 800 metre uzaklıkta sokak arasında kuryelik yapan Enes Dailli'nin cesedini buldu. Enes Dailli'nin kullandığı motosiklete kavşakta bir aracın çarptığı ve cansız bedeninin sürücü tarafından sokak arasına araçla götürülerek atıldığı sanılıyor. Dailli'nin olay yerine gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Polis, kaza yapan ve cesedi taşıyan aracın sürücüsünü arıyor.

SEBAHATTİN ALP

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