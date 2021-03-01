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Haberler Denizli Denizli Milletvekili CHP’den istifa etti

Denizli Milletvekili CHP’den istifa etti

Denizli Milletvekili CHP’den istifa etti

1.3.2021

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararını Twitter hesabından duyuran Sancar, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı. Yeni Asır, Sancar'ın Muharrem İnce'nin partisine katılacak isimler arasında olduğunu yazmıştı. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazan vekiller Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, partiden istifa etmişti.

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