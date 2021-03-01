  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de FETÖ'ye yeniden yapılanma operasyonu; 6 kişi tutuklandı

'de 'ye yeniden yapılanma operasyonu; 6 kişi tutuklandı

'de, FETÖnün yeniden yapılanması için çalışması yürüttüğü ve para toplayıp örgüt mensuplarına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de FETÖ'ye yeniden yapılanma operasyonu; 6 kişi tutuklandı
DHA

01.03.2021, 19:03

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis, dün örgütün yeniden yapılanması kapsamında deşifre olmuş örgüt mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

İzmir merkezli 47 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 148 gözaltı kararı

Operasyonda, örgütten kopmaları önlemeye çalıştıkları, haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle aranan örgüt mensuplarına yardım ettikleri, yer temin etmek, örgüt adına para toplamak ve sohbet toplantıları düzenleyerek örgütün dağılan kadrolarını tekrar bir araya getirmek çabası içerisinde oldukları ve tutuklu olarak yargılamaları devam eden örgüt mensuplarının yakınlarına maddi yardım yapmak istedikleri belirlenen şüphelilere yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! Tam 304 gözaltı kararı var

Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ile örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere ayrı ayrı zarflara konulmuş 7 bin 500 lira ele geçirildi.
Polisteki, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de FETÖ'ye yeniden yapılanma operasyonu; 6 kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.