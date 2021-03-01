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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

Denizli'ye uyuşturucu getirecekleri öğrenilen ve takibe alınan zanlıların otomobili il girişinde durdurularak arandı. Burada 2 kişiyi gözaltına alan ekipler, bağlantılı 32 şüpheliyi daha yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.