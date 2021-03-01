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Haberler Denizli Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

'de operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

'ye getirecekleri öğrenilen ve takibe alınan zanlıların otomobili il girişinde durdurularak arandı. Burada 2 kişiyi gözaltına alan ekipler, bağlantılı 32 şüpheliyi daha yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
AA

01.03.2021, 18:43

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Takip edilen şüphelilerin kullandığı otomobilin, Denizli'ye gelmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik köpeği Chako'nun da kullanıldığı aramada, aracın kapısının içine gizlenmiş 110 gram eroin ele geçirildi.

Soruşturmayı sürdüren ekipler, zanlılarla bağlantılı 32 şüpheliyi de düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 6 gram eroin, 26 gram sentetik uyuşturucu, 18 gram esrar ve 73 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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