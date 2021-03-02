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Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kar ve soğukların yerini biraz daha yumuşak bir havaya bırakmasının ardından bu akşam Denizli'den heyecanlandıran haber geldi. Cemrelerin düşmesine rağmen, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.