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Haberler Denizli Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

'nin yüksek kesimlerinde yağışı başladı

ve soğukların yerini biraz daha yumuşak bir havaya bırakmasının ardından bu akşam 'den heyecanlandıran haber geldi. Cemrelerin düşmesine rağmen, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
İHA

03.03.2021, 00:13

Denizli'de baharın ilk ayı olan Martta yüksek kesimde bulunan Cankurtaran Mahallesinde kar yağışı başladı.

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