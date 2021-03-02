Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Denizli'de baharın ilk ayı olan Martta yüksek kesimde bulunan Cankurtaran Mahallesinde kar yağışı başladı.
Kar ve soğukların yerini biraz daha yumuşak bir havaya bırakmasının ardından bu akşam Denizli'den heyecanlandıran haber geldi. Cemrelerin düşmesine rağmen, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
03.03.2021, 00:13
Denizli'de baharın ilk ayı olan Martta yüksek kesimde bulunan Cankurtaran Mahallesinde kar yağışı başladı.
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