Enes’in ölümündeki sır çözüldü: Çarpmış sürüklemiş kaçmış!

DENİZLİ'DE, kaza sonucu ölen motokurye Enes Dailli'nin, minibüsün altında 650 metre sürüklendiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz gece kaza yaptığı alandan 1 saat sonra 1 kilometre ilerideki sokakta Dailli'nin cesedi bulunmuştu. Kaza yaptığı düşünülen araç ise olaydan yaklaşık 13 saat sonra polis tarafından bulundu.

KAZAYA karışan sürücü O.K, polis merkezine giderek teslim oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde O.K'nin, Enes Dailli'yi aracının altına alarak yaklaşık 650 metre seyrettiği ortaya çıktı. Olay yerinde kaçmak isteyen O.K'nin aracı, ara sokağa geldiği sırada kasis nedeniyle Dailli'nin cansız bedeninin araçtan ayrılarak yol ortasında kaldığı öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP