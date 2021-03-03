CHP'li belediyede bir kişinin 3 ayrı müdürlüğe getirilmesi tepki topladı

Daha önce Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde bir kişiye verilen 3 müdürlük skandalı, bu kez de Denizli'de CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde yaşandı.

BİR KİŞİYE 3 MÜDÜRLÜK

Belediyenin internet sitesindeki "Müdürlükler" kategorisine tıklayan kullanıcılar; Özel Kalem Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevinin aynı kişide olduğunu gördü. Ayşe Güven isimli şahsın 3 müdürlüğe birden getirilmesi sosyal medyanın da gündemine oturdu.

TEPKİ YAĞDI

Yapılan yorumlardan bazıları:

"CHP'li Merkezefendi Belediyesi. Belediyenin tapusunu da Ayşe Güven ve Serdar Çil'e yapsalarmış tam olurmuş."

"Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in bahsettiği liyakatli atama örnekleri bunlar."

"Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nin 'SÜPER MÜDÜRÜ"

"Adı üstünde Ayşe Güven. Çok güvenmiş 3 müdürlük birden vermişler! liyakatin ağababasi CHP"

KARDEŞİNİ 3 BİRİMİN MÜDÜRÜ YAPMIŞTI

Öte yandan Aydın'da 2019 yılında Efeler Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Mehmet Fatih Atay'ın da geçtiğimiz haftalarda kardeşi Dr. Eralp Atay'ı 3 ayrı müdürlük görevine atadığı ortaya çıkmıştı. Belediyenin sitesinde Atay'ın Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün başında olduğu bilgisi yer almıştı.





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