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'de yaşlıları dolandıran sahte polisler yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile ve ’da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin yaşlı 2 kişiyi, toplam değeri 90 bin lira olan altınları kontrol etme bahanesiyle alarak, dolandırdıkları saptandı.

Denizli'de yaşlıları dolandıran sahte polisler yakalandı
DHA

03.03.2021, 18:02

Tavas ilçesinde yaşayan emekli Adem C. (68), evine gelip, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin, çalıntı olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle yaklaşık 70 bin lira değerindeki altınlarını alıp kaçtığı iddiasıyla Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na şikayetçi oldu. Hemen harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de kent merkezi ile Aydın ve Kütahya'da aynı yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları saptanan 2 şüpheliyi tespit etti.

AYDIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE BİLGİ VERİLDİ

Şüphelilerden Kenan K.'nin (36) Aydın'da bulunduğunu belirleyen JASAT ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Şüpheli Kenan K., Aydın'da saklandığı evde polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli Kemal C. (40) de Denizli'de otomobiliyle seyir halindeyken takibe alınıp, trafik ışıklarında düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kenan K.'nin üzerinden Kütahya'da yaşayan Mahmut D.'nin (86) adresi yazılı not bulundu. Bunun üzerine Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Dolandırıcının cebinden adresi çıkan engelli yaşlı adam gerçeği jandarmadan öğrendi

DOLANDIRILDIĞINI ANLAMAMIŞ

Notta yazılı adreste yaşayan Mahmut D.'nin (86) de 20 bin lira değerindeki altının şüpheliler tarafından aynı yöntemle alındığı belirlendi. Mahmut D., polise, altınlarının incelendikten sonra kendisine verileceğini söyledi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kenan K. tutuklanırken, Kemal C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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