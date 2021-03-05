Aynı gün üç oğlunu birden kaybetti! Bir babanın yıkılışı...

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde duvar ustası, birlikte çalıştıkları inşaatta iki kardeşini öldürdü. Korkunç olay, dün sabah 08.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta meydana geldi.

İddiaya göre inşaatta duvar ustası olarak çalışan Doğan Akbay (37), birlikte çalıştığı kardeşleri Hamza Akbay (39) ve Ümit Akbay'ı (33) telefonla arayarak rahatsızlığından dolayı işe gelemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine iki kardeş, beraber inşaata gelerek çalışmaya başladı. Bir süre sonra elindeki silahla inşaata gelen Doğan Akbay, kardeşlerinin duvar örmekte olduğu 3. kata çıktı.

'GEBERİN' DİYE BAĞIRDI

KENDİLERİNE harç yapımında yardımcı olan bir amelenin gözü önünde iki kardeşine, "Size 'Bugün çalışmayacağım' demedim mi! Hala ne telefon açıyorsunuz, geberin" dedikten sonra 4 el ateş eden Doğan Akbay, daha sora olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Hamza ve Ümit Akbay kanlar içinde yere yığılırken, kavgaya şahit olan amele 112'yi arayarak yardım istedi. İnşaata gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin de göğüs bölgelerine isabet eden ikişer kurşun nedeniyle hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Acı haberin ardından inşaata yakın bir noktada yaşayan kardeşlerin akrabaları bölgeye geldi. Sinir krizi geçiren aile fertleri güçlükle sakinleştirilirken, baba Kasım Akbay'ın feryatları yürekleri dağladı.

AİLE İÇİ TARTIŞMA İDDİASI

FİRARİ cinayet zanlısı, polisin takibi sonucu suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı. Kardeşlerin arasında bir süredir aile içi tartışmaların yaşandığı iddia edildi. Hayatlarını kaybeden Hamza ve Ümit Akbay'ın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Hamza ve Ümit Akbay'ın evli, cinayet zanlısı Doğan Akbay'ın ise bekar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sebahattin ALP