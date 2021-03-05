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Haberler Denizli Denizli-Aydın karayolunda faciaya kıl payı

- karayolunda faciaya kıl payı

Denizli-Aydın karayolunda faciaya kıl payı

5.3.2021

DENİZLİ-AYDIN Karayolu Köşk ilçesi girişinde meydana gelen kazada 2'si kadın 3 kişi yaralandı. Denizli istikametine gitmekte olan Tahir Dağlıoğlu (67) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Hızını alamayan minibüs 100 metre sürüklendikten sonra yoldan çıkarak tren yolu rampasına çarparak durabildi. Direksiyonda sıkışan sürücü Tahir Dağlıoğlu ve eşi Sevilay Dağlıoğlu ve arka koltuktaki yolcu Hatice Sarıkaya araçtan güçlükle çıkarıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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