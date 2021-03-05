DENİZLİ-AYDIN Karayolu Köşk ilçesi girişinde meydana gelen kazada 2'si kadın 3 kişi yaralandı. Denizli istikametine gitmekte olan Tahir Dağlıoğlu (67) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.
Hızını alamayan minibüs 100 metre sürüklendikten sonra yoldan çıkarak tren yolu rampasına çarparak durabildi. Direksiyonda sıkışan sürücü Tahir Dağlıoğlu ve eşi Sevilay Dağlıoğlu ve arka koltuktaki yolcu Hatice Sarıkaya araçtan güçlükle çıkarıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Denizli-Aydın karayolunda faciaya kıl payı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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