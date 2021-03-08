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Araçtan kanlar içinde inip yardım istedi

’de otomobil içerisinde sözlü tartışmanın ardından arabadan inen zihinsel engelli kadını kanlar içerisinde gören çevredekilerin ihbarı üzerine eşi gözaltına alındı. Gözaltına alınan eş, “Ben vurmadım frene basınca kafasını torpidoya vurdu” diyerek kendini savundu.

Araçtan kanlar içinde inip yardım istedi
İHA

08.03.2021, 14:12

Son dakika... Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.C., ve R.A., isimli evli çift otomobil içerisinde sözlü tartışma yaşadı. Bir süre sonra R.A., isimli kadın yüzü kanlar içerisinde otomobilden inerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar bir yandan yaralı kadına yardımcı olurken diğer yandan ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri R.A.'nın şikayeti üzerine E.C.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen koca E.C., ilk ifadesinde "Otomobilde giderken ne taraftan gidelim tartışması yaşamaya başladık. Tam o esnada eşim E.C., otomobilin anahtarını yerinden çıkarmak için eğilerek müdahale etti. Ben de frene basınca suratını torpidoya vurdu. Zihinsel engelli olduğu için bazen inat ediyor.

Laf anlatmakta zorluk çekiyorum. Ben vurmadım" vurmadığını iddia ederek kendisini savundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen R.A.'nın ise yüzde 70 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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