Haberler Denizli Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü atık kağıt toplama çuvalında bulundu

Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü atık kağıt toplama çuvalında bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polisin ikazına uymayarak uygulama noktasından kaçan şüpheli, 10 kilometre süren takip sonunda saklandığı atık kağıt toplama çuvalında kıskıvrak yakalandı. Alkollü olduğu anlaşılan sürücüye 4 ayrı suçtan toplam 18 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan sürücü, az ceza yazmaları için polise yalvardı!