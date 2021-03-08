Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü atık kağıt toplama çuvalında bulundu

Sümer Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan 20 FD 547 plakalı otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekiplerince 10 kilometre takip edilen otomobil Çal Caddesi'nde park halinde buldu.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polisin ikazına uymayarak uygulama noktasından kaçan şüpheli, 10 kilometre süren takip sonunda saklandığı atık kağıt toplama çuvalında kıskıvrak yakalandı. Alkollü olduğu anlaşılan sürücüye 4 ayrı suçtan toplam 18 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan sürücü, az ceza yazmaları için polise yalvardı!
08.03.2021, 23:50
Sümer Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan 20 FD 547 plakalı otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekiplerince 10 kilometre takip edilen otomobil Çal Caddesi'nde park halinde buldu.
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