Denizli’deki silahlı kavgada 1 kişi öldü

İZLİ Merkezefendi'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tabanca ve tüfeklerle birbirine ateş edip kaçtı. Kavgada ağır yaralanan Mustafa Dev, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken başlatılan soruşturma devam ediyor.

■ SEBAHATTİN ALP