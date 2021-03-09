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Haberler Denizli Kadınlar gününde engelli eşini dövdü!

Kadınlar gününde engelli eşini dövdü!

Kadınlar gününde engelli eşini dövdü!

9.3.2021

DENİZLİ Merkezefendi'de, E.C. otomobil içerisinde kavga ettiği zihinsel engelli eşi R.A'nın yüzüne attığı yumrukla burnunu kırdı. Arabadan inen zihinsel engelli kadını kanlar içerisinde gören çevredekiler polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

R.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan E.C, "Ben vurmadım frene basınca kafasını torpidoya vurdu" diyerek kendini savundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEBAHATTİN ALP

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